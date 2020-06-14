Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково Общество, 14:50 Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил Общество, 14:34 «Витязь» обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Амур» Спорт, 14:25 Путин пообещал «приятно удивить» страны с гиперзвуковым оружием Политика, 13:55 Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу Спорт, 13:44 Зачем коллекционировать сундуки Louis Vuitton? Отвечают владельцы Стиль, 13:44 В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции Общество, 13:41 СМИ назвали даты открытия границ Испании с другими странами Европы Общество, 13:32 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 13:19 Как я стала спикером TEDx Talks: личный опыт Pro, 13:18 Путин заявил о минимальных потерях у выходящей из пандемии России Общество, 12:59 Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса Политика, 12:58 Инстаграм недели: лучшие дачи на свете Стиль, 12:37 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 12:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

После отмены самоизоляции многие перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявили в Минздраве. Молодежь же собирается группами, а затем возвращается домой к бабушкам и дедушкам, которые в группе риска, отметили в ведомстве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, сообщила пресс-служба ведомства.

«Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев.

Он напомнил, что такие требования, как социальная дистанция или ношение масок, все еще действуют, однако некоторые россияне не соблюдают их.

«Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски», — отметил Авдеев.

Кремль поспорил о «слишком стремительной» отмене самоизоляции в Москве
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Он попросил граждан не пренебрегать санитарными правилами и продолжить использовать защитные маски. «Нужно понимать, что установленные требования не теряют своей актуальности в период снятия ограничений», — заключил Авдеев.

В Москве 9 июня отменили режим самоизоляции, введенный еще в конце марта, а также пропускную систему. В то же время власти сообщили, что требования носить маску в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию полтора метра от других людей сохраняется.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
При участии: Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, самоизоляция, Минздрав
Материалы по теме
Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции
Общество
После отмены самоизоляции на дороги Москвы вернулись пробки в 9 баллов
Общество
В Москве прекратил действие режим самоизоляции и пропусков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter