В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

После отмены самоизоляции многие перестали носить маски и соблюдать дистанцию, заявили в Минздраве. Молодежь же собирается группами, а затем возвращается домой к бабушкам и дедушкам, которые в группе риска, отметили в ведомстве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, сообщила пресс-служба ведомства.

«Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — сказал Авдеев.

Он напомнил, что такие требования, как социальная дистанция или ношение масок, все еще действуют, однако некоторые россияне не соблюдают их.

«Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски», — отметил Авдеев.