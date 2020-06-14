Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

В Москве за сутки зафиксировали еще 50 смертей, ученые объяснили снижение смертности в апреле, на Украине коронавирус нашли у вице-премьера; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 520 тыс. (8706 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 6829 человек (114 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 274,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли 50 человек с диагностированным коронавирусом, общее количество смертей в столице достигло отметки 3231.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда. Из-за ограничительных мер почти вдвое сократилось количество ДТП с 11037 случаев в апреле 2019 года до 6250 случаев в апреле 2020-го.

На фоне эпидемии коронавирусной инфекции в апреле 2020 года в России в четыре раза сократилось количество разводов. В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар. Таким образом, снижение числа разводов составило 74,4%. Количество бракосочетаний в апреле 2020-го уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,5% — с 56,8 тыс. до 33,8 тыс.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,5 млн человек, более 423 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 7,7 млн, 430 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (850 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (320 тыс.), Великобритания — на пятом (более 295 тыс.).

На Украине инфекцию обнаружили у вице-премьера Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко, сообщают СМИ. Накануне они ездили в Париж на переговоры с советником президента Франции.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство Великобритании из-за введения обязательного карантина для всех прибывающих в страну. Ранее его были обязаны соблюдать только те, кто прибыл из государств с «высоким риском». Перевозчики считают, что новые правила окажут «разрушительное влияние на британский туризм и экономику».

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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