СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пассажира рейса Москва — Симферополь в столичном аэропорту Домодедово, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 23 мая самолет вынужден был вернуться в Домодедово из-за ухудшения самочувствия пассажира и его неадекватного поведения. Прибывшие к месту ЧП медики попытались оказать помощь мужчине 1987 года рождения, однако он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

Ранее компания Red Wings сообщила, что на 20-й минуте полета лайнера из Москвы в Крым командир принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за дебошира, который «создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров». Мужчине потребовалось оказание срочной помощи, в Домодедово его передали врачам.