Володин раскритиковал «бездумную цифровизацию» в образовании

На обсуждении Госдумой кандидатуры Сергея Кравцова на пост министра просвещения председатель нижней палаты Вячеслав Володин раскритиковал его за чрезмерную цифровизацию образовательного процесса

Вячеслав Володин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Цифровизация в сфере образования, которая активно развивалась во время пандемии, не позволяет эффективно получать знания. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры Сергея Кравцова на пост министра просвещения (трансляция велась на сайте Госдумы).

«Цифровизация обучения, цифровизация школ — процессы, которые отдаляют родителя от учителя, учителя от ученика. По видео-конференц-связи ребенок знаний эффективно не получит», — сказал Володин. Он добавил, что родителей волнует эта проблема: «Если есть у вас точка зрения в отношении цифрового обучения, и прихода цифры, и цифровой дневник, и многое другое — давайте эти вопросы обсуждать и предлагайте решения. Люди категорически возражают против того, что им навязывают».

Возглавляющий Министерство просвещения с 2020 года Сергей Кравцов в ответ признал, что такая проблема есть. «Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения», — сказал он. По его мнению, искусственный интеллект никогда не заменит систему воспитания и передачу ценностей от учителя к ученику.

Володин также коснулся проблемы кадровой обеспеченности школ. Он отметил, что в школах возникает все больше открытых вакансий, а преподаватели, например физкультуры, могут получить «штампик частной организации о повышении квалификации и получить право вести математику и физику». «Это на что влияет? На качество образования. Это ключевой вопрос», — отметил спикер парламента.

По словам Володина, также не набираются квоты на целевое образование. Так, за 2023 год целевые квоты приема на педагогические специальности выполнены на 33,5% из возможных 70%. При этом, отметил Володин, сохраняется дефицит кадров.

«Цифровизация бездумная, ответ и решение проблемы дефицита кадров, сколько времени надо: год, два, три? Возьмите и назовите, а мы будем помогать вам решать эту задачу через законодательное обеспечение ваших предложений», — заключил Володин.

Кравцов указал, что в ближайшее время планируется открыть единый электронный портал для педагогов с актуальной информацией о вакансиях и предложениях по трудоустройству. «В режиме реального времени по каждой школе, по каждому колледжу мы будем видеть, какие педагоги преподают их квалификацию, какие потребности нужны», — сказал Кравцов.

Он также говорил о том, что к 2030 году образовательные учреждения будут отремонтированы — «придут в нормативное состояние, детские сады и колледжи».

Во вторник Госдума рассматривает кандидатов на министерские посты в правительстве. Ранее депутаты утвердили премьером Михаил Мишустина и его заместителей.