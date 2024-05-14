В Верховном суде назвали самый популярный размер взятки в России

«Услуги неимущественного характера» оказались на втором месте по популярности среди вариантов подкупа. Чаще всего россияне дают взятки в размере менее 50 тыс. руб.

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Наиболее популярным размером подкупа в России в 2023 году остались суммы в 10–50 тыс. руб, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные судебной статистики по делам о коррупционной направленности, которую публикует судебный департамент при Верховном суде. За такие взятки осудили более 5,2 тыс. человек, это примерно четвертая часть всех привлеченных к ответственности за преступления коррупционной направленности по основным составам и в качестве дополнительной квалификации. В прошлом году таких людей оказалось примерно 22 тыс.

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера», такую взятку получили более 3,7 тыс. коррупционеров. Взятки в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб. оказались на третьем месте. Четвертое и пятое места «взяли» суммы взяток от 150 тыс. и от 1 млн руб. Наименее популярным оказался размер взятки в сумме до 500 руб., за мелкий подкуп привлекли к ответственности менее 700 человек.

В 2022 году услуги, которые инкриминируются в качестве взятки, по распространенности (3,4 тыс. осужденных) были только на третьем месте — после сумм в пределах 10–50 тыс. руб. (4,1 тыс. человек) и 1–10 тыс. (3,6 тыс.).

Законопроект о нематериальной взятке вносили в Госдуму еще в 2017 году, позже он был отозван. Но в 2018 году судебная статистика все равно отразила значительный рост услуг, которые инкриминируются в качестве взятки.

Собеседник «Коммерсанта» в судебном департаменте уточнил, что под категорию «услуги неимущественного характера» попадают ситуации, когда невозможно точно оценить стоимость полученной в виде имущественных прав и услуг незаконной выгоды.

По информации «Коммерсанта», самым распространенным коррупционным преступлением в 2023 году осталось получение взятки, его совершили более 2,1 тыс. человек. Реже происходила дача взятки (1,5 тыс. человек).

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах рассказал, что взятки являются «пережитком» в деле борьбы с коррупцией. По его словам, сейчас основная ставка делается на проверку деклараций чиновников. Так, любая ошибка в его декларации может стать как минимум поводом для служебного разбирательства или даже привести к изъятию имущества в доход государства.

В апреле генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что за 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тыс. чиновников. Также более 500 были уволены в связи с утратой доверия. При этом прокуроры за год добились удовлетворения антикоррупционных исков более чем на 400 млрд руб., из них 170 млрд руб. уже поступили в бюджет.