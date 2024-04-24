Генпрокурор назвал число чиновников, наказанных за взятки

Краснов: 50 тыс. чиновников привлечены к ответственности за взятки за 2023 год

Прокуроры за год добились удовлетворения антикоррупционных исков на более чем 400 млрд руб., рассказал Краснов, к ответственности привлечены 50 тыс. госслужащих

Игорь Краснов (Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

За 2023 год к дисциплинарной ответственности за коррупцию привлекли 50 тыс. чиновников, а более 500 уволили в связи с утратой доверия, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

Увольнение госслужащих с формулировкой «в связи с утратой доверия» — единственно верное и правильное основание для чиновников, «которые, уклоняясь от антикоррупционной проверки, спешили написать заявление об уходе по собственному желанию», считает Краснов.

Прокуроры за год добились удовлетворения антикоррупционных исков более чем на 400 млрд руб., заметная часть этой суммы (170 млрд руб.) уже поступила в бюджет. «В работу внедрена практика обращения в доход государства цифровой валюты или иных виртуальных активов», — добавил генпрокурор. По его словам, «сохранилась положительная динамика выявления коррупционных преступлений, в том числе совершенных в крупном размере или причинивших особо крупный ущерб».

Накануне вечером, 23 апреля, на рабочем месте был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Это произошло спустя шесть часов после заседания коллегии под руководством министра Сергея Шойгу, на которой присутствовал Иванов. Его заподозрили в получении крупной взятки, он не признает вину.

Иванов стал заместителем главы Минобороны в 2016 году. Его семья по результатам первого года работы в ведомстве оказалась самой богатой среди сотрудников министерства. Вслед за задержанием на объектах недвижимости, принадлежащих его семье, начались обыски, писали «Известия».

Президент Владимир Путин заранее знал о задержании Иванова, рассказал его представитель Дмитрий Песков, в известность был поставлен и министр обороны Сергей Шойгу.