«Известия» сообщили о нехватке онкопрепарата «Эндоксан» в России

В 50 регионах России отсутствует онкопрепарат «Эндоксан», еще в 19-ти его продают в виде порошка, пишут «Известия». Производитель аналога «Фармасинтез» заявил о готовности нарастить мощности, «если возникнет такая потребность»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как минимум в 50 российских регионах пропал зарубежный препарат «Эндоксан» для терапии онкологических и онкогематологических заболеваний, отсутствуют и его российские аналоги, пишут «Известия». Он содержит вещество циклофосфамид и выпускается в форме таблеток или порошка.

По данным издания, в 19 российских регионах «Эндоксан» продают только в виде порошка, хотя таблетки удобны для проведения паллиативных курсов химиотерапии в амбулаторных условиях. «Известия» со ссылкой на данные Росздравнадзора пишут, что сейчас в гражданском обороте в наличии около 500 тыс. упаковок отечественных и иностранных препаратов с циклофосфамидом. В американской фармацевтической компании Baxter, которая производит таблетки «Эндоксан», не ответили на вопрос о возможном прекращении поставок. Исполнительный директор российского производителя аналогов препарата «Фармаснитез» Никита Пуния заявил о выпуске в 2023 году 180 тыс. упаковок «Циклофоцила» и о готовности нарастить мощности, «если на рынке возникнет такая потребность».

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава РФ и в пресс-службу фармкомпании Baxter.

«Эндоксан» - один из надежных и хорошо изученых классических онкопрепаратов, используемый как в комбинациях, так и в монорежиме в первых линиях лечения онкологических заболеваний, рассказал РБК президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» Баходур Камолов. Так как опухоль постоянно мутирует, то одни препараты перерастают действовать, и с классических схем пациента постепенно переводят на другие, более современные и дорогостоящие лекарственные препараты, говорит Камолов.

Но дешевые онкологические препараты уже давно исчезают с рынка, поскольку их производство низкомаржинально отмечает эксперт. Этой проблеме уже много лет, подчеркивает он. Издержки производителей растут, при этом поднять стоимость лекарств не всегда есть возможность, так как для тех, которые входят в перечень жизненно важных, российское государство устанавливает предельно допустимые цены, напоминает Камолов. В первую очередь это касается иностранных компаний, которым становится невыгодно возить свои лекарства в страну из-за подорожания логистики и невысоких продаж из-за наличия большого количества аналогов. Основной канал реализации онкопрепаратов - госзакупки, отмечает эксперт. Он также указывает на то, что во многих странах местные власти обязывают производителей выпускать в том числе недорогие лекарства, так как с них в основном начинается лечение.

Онколог и основатель «Клиники доктора Ласкова» Михаил Ласков рассказал «Известиям», что сейчас доступ россиян также ограничен к осимертинибу для терапии метастатического немелкоклеточного рака легкого, дурвалумабу, который назначают при раке желчевыводящих путей, и ряду иммунотерапевтических лекарств. По его словам, людям под разными предлогами отказывают в их выдаче.

Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Центра им. Димы Рогачева Алексей Масчан считает, что американская компания могла прекратить поставки «Эндоксана» из-за невозможности «конкурировать с дешевыми дженериками». Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова связала дефицит онкопрепаратов с перебоями при их закупках «Например, в регионе предполагалось, что будет 5 тыс. заболевших раком легкого, а их появилось на 20% больше. Те закупки, которые были произведены, на новоявленных не распространяются», — сказала она. По ее словам, решением этой проблемы могут стать изменения закона о госзакупках, так как действующий не позволяет быстро реагировать на подобные ситуации.

Решение о назначении пациенту конкретного препарата принимает врачебная комиссия, а его отсутствие в аптеке или регионе не является основанием для отказа в выписке соответствующего рецепта, отметила руководитель службы юридической и психологической помощи онкобольным «Ясное утро» Ольга Смирнова. Вместе с тем российские врачи продолжают назначать «Эндоксан», отмечают «Известия».

Издание со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group отмечает, что за первый квартал 2024 года российские аптеки продали 7,3 тыс. упаковок «Эндоксана», за 2023-й год — 35,7 тыс. Вместе с тем по итогам прошедшего года доля госзакупок сократилась с 48 до 24%, пишут «Известия». Так, в 2022 и 2023 годы в большинстве закупали отечественный аналог «Циклофоцил». Препараты с циклофосфамидом также выпускают компании «Деко», «Верофарм» и «Промомед».

В начале 2024 года в России возник дефицит препарата «икземпра» для терапии рака молочной железы, писал «Коммерсантъ». В Минздраве объясняли это «сменой поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве». Заместитель директора по работе с регионами НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр Петровский исключал возможность исчезновения с рынка «икземпры».