Росздравнадзор ответил на сообщения о дефиците препаратов от ВИЧ на Урале

Росздравнадзор ответил на сообщения о дефиците препаратов от ВИЧ на Урале

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Средства и методы лечения, а также лекарственные препараты для ВИЧ-инфицированных выбирает лечащий врач на основании показаний, а терапия может быть изменена при временном недостатке лекарств.

Так руководитель управления Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Зильбер прокомментировала сообщения, появившиеся на портале «Перебои.ру», который администрирует общественное движение «Пациентский контроль», помогающее людям с ВИЧ и другими заболеваниями.

В начале апреля туда поступили сигналы из Магнитогорска и Екатеринбурга. Люди жаловались, что врачи изменили им схемы лечения из-за отсутствия препаратов. Пациенты сообщили, что смена терапии вызвала у них серьезные побочные эффекты. О смене схем лечения из-за отсутствия нужных лекарств сообщают и люди из других городов, в том числе Санкт-Петербурга и Кемерово.

Зильбер пояснила, что «в случае возникновения временной дефектуры лекарственных препаратов» врач может изменить схему лечения пациентов «с учетом клинических рекомендаций» для бесперебойного получения терапии.

О проблемах с обеспечением ВИЧ-инфицированных в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) «Пациентский контроль» сообщил в конце марта. Издание написало, что общественная организация обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю ФМБА Веронике Скворцовой по этому поводу. В ФМБА признали проблему и заявили, что «всем пациентам, находящимся на антиретровирусной терапии, были предложены альтернативные схемы лечения первого ряда в соответствии с клиническими рекомендациями».