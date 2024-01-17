В России возник дефицит препарата от рака молочной железы
В России возник дефицит противоопухолевого препарата «икземпра», который используется для терапии рака молочной железы, сообщает «Коммерсантъ».
По просьбе издания аналитическая Headway Company подсчитала, что в 2023-м не состоялось 78% объявленных аукционов на препарат. В третьем и четвертом кварталах не прошли почти все аукционы — 98 и 94% соответственно. По данным Headway Company, в 2021 году госзаказчики закупили препарата почти на 318 млн руб., в 2022-м — на 269,3 млн руб., а в 2023-м — на сумму, в 4,2 раза меньшую.
«Икземпры» нет в московских аптеках (данные справочной) и интернет-аптеках («Еаптеке», Ютеке»), убедился корреспондент РБК.
Препарат применяется для лечения местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы. Действующее вещество «икземпры» — иксабепилон. Дженериков с таким же действующим веществом нет.
Главный специалист по профилю лекарственной противоопухолевой терапии ГК «Медси» Евгений Ледин пояснил «Ъ», что препарат не является незаменимым, но входит в число полутора десятков эффективных лекарств для лечения рака молочной железы.
В России «икземпра», которую производит немецкая Baxter Oncology, продает «дочка» владельца регистрационного удостоверения, американской компании R-Pharm «Р-Фарма». Компания сообщила, что в прошлом году Минздрав подтвердил факт дефицита препарата в связи с ценообразованием. Цена на него выросла из-за смены поставщика исходных субстанций, что привело к росту закупочных цен, пояснили в «Р-Фарме».
Текущая предельная цена на препарат — до 55,1 тыс. руб. за упаковку. Из-за дефицита «Р-Фарма» получила право потребовать перерасчет отпускной цены. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили «Ъ», что проводят экономический анализ заявленной дистрибьютором предельной цены.
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