Роскачество выявило высокий риск облысения у кукол Дисней и Hasbro

Эксперты Роскачества назвали куклы-модели, которые могут биться током, легко ломаются, теряют волосы, а также посоветовали подарить Колобка вместо Уэнсдей, если ребёнок не знает про Семейку Аддамс

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Роскачество исследовало 20 торговых марок детских игрушек в виде кукол-моделей, некоторые из них не прошли проверку на качество крепления волос, «из этого следует вывод, что такие куклы довольно быстро облысеют». Результаты исследования есть у РБК.

Всего было проверено 78 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки у игрушек брендов Mattel Barbie, Monster High, Bratz, Hasbro, Defa, «Весна», Mattel Enchantimals, Disney, Lansi, «Принцесса София», Amore Bello, Bigga, Happy Valley, LOL O.M.G., Emily, Monster High («Уэнсдей»), Demi Star, Lucky princess, Miraculous и «Русалка».

Некачественной волосяной покров был обнаружен у Mattel Barbie Bratz, Hasbro, Defa, Disney, Lansi, «Принцесса София», «Русалка» и других. Исследователи также проверили стойкость декоративного покрытия (только у продукции марки «Весна» ресницы, веки и губы остались на клейкой ленте) и электризацию: кукла Hasbro не соответствовала нормам, из-за чего она может «биться током».

Роскачество изучило и прочность изделий: у куклы Lucky princess оторвались голова и руки, в большинстве других случаев игрушки выдержали достаточную механическую нагрузку, чтобы оторвать части игрушки нужно приложить значительное усилие.

«Принцесса София» и Bigga оказались пожароопасны, поскольку их материал легко воспламеняется, а остальные изделия либо не воспламенялись, либо мгновенно затухали. По уровню фенола в водной среде все куклы не соответствовали стандарту Роскачества по этому же показателю, кроме Miraculous и Demi Star. Это важный аспект для игры в ванной с такими игрушками, отметило Роскачество.

Исследователи обратили внимание и на развивающий потенциал игры с куклой. Как пояснили в организации, игрушка должна помогать детям разыгрывать разнообразные ситуации из взрослой жизни и, таким образом, готовить себя к будущему. У куклы Рапунцель развивающий потенциал сочли узким, поскольку она персонаж мультфильма с заданными сюжетными характеристиками, что побеждает ребёнка повторять сюжетные ходы. Аналогичную критику Роскачества получила кукла L.O.L. O.M.G., в которой увидели исключительно маркетинговую направленность и стимулирование ребёнка коллекционировать аксессуары. Потенциал куклы Defa оценили как крайне низкий, поскольку ее «неудовлетворительные этико-эстетические и операционально-технические характеристики негативно влияют на развивающий потенциал игрового действия с куклой».

Роскачество посоветовало в первую очередь обращать на качество игрушки и не приобретать куклу, если у нее плохие волосы, торчат нитки, проплешины у кукольных волос, либо макияж нанесен небрежно. Кроме того, внимательно стоит отнестись к острым серёжкам и другим деталям, которые могут поранить ребёнка. Важным является и наличие на упаковке всей необходимой информации на русском языке: указание производителя, юридический адрес и другие сведения. Исследователи призывали родителей перед покупкой оценить, сколько сценариев можно придумать для игр с куклой.

«Если вы берете куклу-героя фильма, мультфильма, компьютерной игры — постарайтесь заранее выяснить предысторию героя. Если ваш ребенок еще не знает предыстории героя, например, не смотрел «Семейку Аддамс» и не знает кто такая Венсдей, зато слышал сказку про Колобка, логичнее будет подарить ему Колобка», — советует Роскачество.