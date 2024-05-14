В Волгоградской области поезд сошел с рельсов из-за вмешательства
В Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Инцидент произошел 14 мая в 1:15 мск на станции Котлубань. Никто не пострадал. Однако приостановлено движение поездов близ станции, ожидается задержка пассажирских поездов.
«Для устранения последствий схода на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. На Приволжской железной дороге работает оперативный штаб», — говорится в сообщении.
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