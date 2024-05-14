«Коммерсантъ»: авиакомпаниям «спрямят» рейсы в Сочи и ОАЭ за полеты в Элисту

Авиакомпаниям предложили «спрямить» рейсы в Сочи и ОАЭ за полеты в Элисту

Перевозчики могут получить возможность «спрямить» рейсы в Сочи, ОАЭ и Египет в обмен на запуск перелетов в Элисту, пишет «Коммерсантъ». Росавиация сообщила, что аэропорт Элисты возобновит авиасообщение с 28 мая

Авиакомпании могут получить возможность «спрямить» рейсы в Сочи, ОАЭ и Египет в обмен на запуск перелетов в Элисту, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам близкого к Минтрансу собеседника, привлечь Red Wings и «Аэрофлот» на не самое популярное направление удалось благодаря предложению Росавиации «спрямить ряд южных маршрутов». Другой источник издания пояснил, что речь идет о сокращении времени полетов в Сочи, ОАЭ и Египет. Полет из Москвы в Сочи, занимавший в среднем менее 2,5 часа, сейчас длится около четырех часов, а рейсы из Москвы в Египет и ОАЭ занимают на один-два часа больше, говорили перевозчики.

Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. Ограничения на полеты в эти города были введены в феврале 2022 года, после начала военных действий на Украине.

В мае Росавиация сообщила, что аэропорт Элисты, закрытый после начала военных действий на Украине, возобновит авиасообщение с 28 мая. Там провели капитальный ремонт и увеличили пропускную способность пассажирского терминала. Дважды в неделю Red Wings будет выполнять рейсы в подмосковный Жуковский. «Аэрофлот» сообщил о планах выполнять три рейса в неделю.

По мнению источника «Коммерсанта», Элиста — это «не самый интересный» для перевозчиков маршрут и те вряд ли рассчитывают на значительный пассажиропоток.

РБК направил запросы в «Аэрофлот» и Red Wings.