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Власти заявили о праве магазинов не обслуживать клиентов без масок

Сейчас нарушители масочного режима при посещении мест скопления людей могут получить штраф, если их остановят сотрудники правоохранительных органов. Скоро людей без масок и вовсе могут прекратить обслуживать в магазинах
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Кассиры в магазинах имеют право не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. Это прописано в методических рекомендациях, которые Минпромторг подготовил вместе с торговыми сетями, рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Методические рекомендации, по его словам, предназначены для всех магазинов, они проясняют, как именно им организовать работу в условиях масочного режима в большинстве регионов страны. Их Минпромторг разработал вместе с представителями торговых сетей. В документе, сообщил Евтухов, прописаны правила поведения для работников магазина и описано, как им следует поступать, если клиент не соблюдает установленные правила.

«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — рассказал Евтухов. При этом, отметил чиновник, «надевать силой» на посетителя маску работники магазина тоже не могут. «В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов», — описал он порядок действия работников в такой ситуации.

Магазин, который принял все меры к недопущению нарушения мер безопасности, привлекать к ответственности не будет. Вся вина будет лежать непосредственно на том, кто нарушил правила эпидемиологической безопасности.

Почти во всех регионах России введен масочный режим разной строгости. Так, например, в Москве с 12 мая ношение масок или респираторов и перчаток обязательно в общественном транспорте, включая такси, и магазинах. Аналогичные правила введены в Московской области, в Санкт-Петербурге маски обязательно носить также и на улицах.

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

14 мая стало известно, что носить маски и перчатки обяжут всех пассажиров на авиарейсах в России. Это требование содержится в проекте поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли, которое подготовила Росавиация.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: магазины, коронавирус
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