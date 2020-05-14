Богатейшая африканка пожаловалась на судебную улику с подписью Брюса Ли

Изабель душ Сантуш утверждает, что главной уликой в деле против нее был документ, в котором содержалось сразу несколько грубых ошибок

Изабель душ Сантуш (Фото: Emma McIntyre / Getty Images)

Миллиардерша Изабель душ Сантуш, чьи счета были арестованы в Анголе по делу о коррупции и хищении государственных средств, заявила, что ее паспорт, предоставленный суду, был фальшивым и власти не могли этого не знать.

В своем Twitter душ Сантуш привела фотографию паспорта, которую сделали ее адвокаты. Этот документ, который якобы использовался для мошеннических схем, на суде был представлен в качестве доказательства ее вины. По словам женщины, дата рождения в паспорте указана неверно, номера документа в двух местах не совпадают, а подпись на нем принадлежит покойному киноактеру Брюсу Ли.

Душ Сантуш утверждает, что фальшивый паспорт был получен из ангольского посольства в Японии, после чего его заверили местные спецслужбы и отправили в суд.

Женщина указывает, что после разоблачения этой фальшивки суд должен отменить первоначальное решение и разморозить ее активы.

Душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Она родилась в 1973 году в СССР, когда ее отец учился в Баку, и по рождению является гражданкой России. Forbes оценивает ее состояние в $2,1 млрд.

В конце января генеральная прокуратура Анголы обвинила душ Сантуш в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol. Женщина, которая к тому времени уехала в Португалию, обвинения в свой адрес не признала.

В начале февраля счета душ Сантуш были арестованы и в Португалии по запросу ангольских правоохранительных органов.

Financial Times отмечала, что полиция заинтересовалась душ Сантуш после публикации журналистского расследования, в котором говорилось, что вместе с мужем предпринимательница вывела из Анголы более $1 млрд. Одна из самых подозрительных сделок, согласно расследованию, заключалась через «дочку» нефтяной компании Sonangol, которой душ Сантуш руководила в 2016–2017 годах.