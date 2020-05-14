Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая

Число зараженных в мире превысило 4,3 млн человек, а в России — 242 тыс., в Италии выздоровели более половины заразившихся коронавирусом, Роспотребнадзор посоветовал отменить перемены в школах. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 13 мая превысило 242,2 тыс., за сутки оно выросло на 10 028 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 2212 человек (плюс 96 — за сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России провели почти 6 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор. Точное число выполненных исследований — 5 982 558, из них за сутки было сделано 177,1 тыс. тестов, уточнили в федеральном оперативном штабе.

За прошедшие сутки в Москве скончались 58 человек, заразившиеся коронавирусом COVID-19. У них была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзор посоветовал отменить общие перемены в российских школах после того, как образовательные учреждения вновь возобновят работу. Ведомство считает важным исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Переход от легкой формы течения болезни к тяжелой у пациентов с COVID-19 может занять менее суток, рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. «Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке. К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает», — сказал он.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 4,17 млн человек, 287,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,34 млн человек, более 297,1 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,390 млн человек. Россия вышла на второе место (242 тыс.), Великобритания — на третьем (230,9 тыс.), Испания— на четвертом (228 тыс.), Италия — на пятом (222 тыс.).

В Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 222 104 человек, выписались уже 112 541 человек, в том числе 3502 — за последние сутки.

По версии Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон, к августу число жертв инфекции в США может достигнуть 147 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

После парада Победы в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих в городах Никшич и Плевля. Местные жители выступили против задержания представителей местного духовенства — епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников, которые вопреки запрету на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса провели собрание верующих на праздник Святого Василия Острожского в Никшиче.

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