Пандемия коронавируса , 14 мая, 07:40
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая
Число зараженных в мире превысило 4,3 млн человек, а в России — 242 тыс., в Италии выздоровели более половины заразившихся коронавирусом, Роспотребнадзор посоветовал отменить перемены в школах. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 13 мая превысило 242,2 тыс., за сутки оно выросло на 10 028 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 2212 человек (плюс 96 — за сутки).
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В России провели почти 6 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор. Точное число выполненных исследований — 5 982 558, из них за сутки было сделано 177,1 тыс. тестов, уточнили в федеральном оперативном штабе.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 58 человек, заразившиеся коронавирусом COVID-19. У них была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
- Роспотребнадзор посоветовал отменить общие перемены в российских школах после того, как образовательные учреждения вновь возобновят работу. Ведомство считает важным исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Переход от легкой формы течения болезни к тяжелой у пациентов с COVID-19 может занять менее суток, рассказал главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов. «Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке. К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает», — сказал он.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 4,17 млн человек, 287,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 4,34 млн человек, более 297,1 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,390 млн человек. Россия вышла на второе место (242 тыс.), Великобритания — на третьем (230,9 тыс.), Испания— на четвертом (228 тыс.), Италия — на пятом (222 тыс.).
- В Италии выздоровели более половины пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 222 104 человек, выписались уже 112 541 человек, в том числе 3502 — за последние сутки.
- По версии Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон, к августу число жертв инфекции в США может достигнуть 147 тыс. человек.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- После парада Победы в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Полиция Черногории применила слезоточивый газ на акции протеста верующих в городах Никшич и Плевля. Местные жители выступили против задержания представителей местного духовенства — епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и семи священников, которые вопреки запрету на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса провели собрание верующих на праздник Святого Василия Острожского в Никшиче.
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