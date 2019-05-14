В Group-IB назвали недостоверными сообщения об итогах проверки «Голоса»

«Первый канал» и Group-IB, которая проводит проверку итогов голосования на финале шоу «Голос. Дети», назвали сообщения СМИ о результатах расследования выводами из «сомнительных источников»

Илья Сачков (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

«Первый канал» и Group-IB, которую он привлек к проверке итогов голосования на финале шоу «Голос. Дети», призвали не верить «сомнительным источникам». Об этом говорится в совместном заявлении «Первого канала» и Group-IB, размещенном на странице в Facebook главы Group-IB Ильи Сачкова. К публикации он приложил скриншот статьи на сайте «Комсомольской правды», в которой говорилось, что при проверке голосования не было обнаружено доказательств фальсификации.

«Первый канал» и Group-IB просят воздержаться от выводов, основанных на сомнительных источниках. Компания «СМС-сервисы» не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки», — подчеркнул Сачков. Он добавил, что итоговые результаты проверки должны быть объявлены в конце мая, и до тех пор любая информация о завершении расследования является недостоверной.

«Никакие иные «источники», кроме «Первого канала» и Group-IB, не обладают информацией о ходе расследования», — написал Сачков.

26 апреля в эфире «Первого канала» был показан финал конкурса «Голос. Дети», победителем которого стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — Микелла Абрамова. Она получила поддержку 56,5% участников голосования. На следующий день гендиректор телеканала Константин Эрнст сообщил о начале проверки.