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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Действующий сейчас полный запрет на показ нацистской символики ставит под угрозу блокировки кинохронику и многие художественные произведения, например сериал «Семнадцать мгновений весны»
Cериал «Семнадцать мгновений весны» (Фото: киностудии им. М. Горького)

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв на документ. При этом законопроект ко второму чтению должен быть доработан.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства» был внесен группой депутатов в Госдуму в декабре 2018 года. Авторы предлагают разрешить появление нацистской символики «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы».

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Условием демонстрации должны стать «осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма». В пояснительной записке авторы объясняли, что на основании действующего сейчас полного запрета на демонстрацию таких элементов, как свастика, под запрет могут попасть и исторические материалы, где она присутствует. Так, нацистскую символику содержат кадры кинохроники времен войны, художественные фильмы, многие музейные экспонаты, учебные и научные произведения.

«Среди запрещенных могут оказаться фильм М.Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965), сериал Т.Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973), киноэпопея Р.Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» (1978) и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм», — отмечали депутаты.

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В заключении комиссии правительства законопроект одобряется с оговорками. В частности, в кабмине отметили, что условие обязательного «осуждения нацизма» потребует обязательных словесных комментариев в каждом случае демонстрации такой символики. В некоторых художественных произведениях это невозможно. Кроме того, сохраняется риск, что нацистскую символику могут демонстрировать с формально негативным комментарием, однако с целью пропаганды.

В декабре 2018 года в информационно-аналитическом центре «Сова», комментируя инициативу депутатов, отмечали, что в ряде случаев это все равно позволит неоправданное преследование граждан. «Примечание, предложенное группой [депутата] Ямпольской, вызывает сомнения в том, смогут ли в результате его внесения рядовые граждане избежать необоснованного преследования. Ведь в каждом случае им придется доказывать, что опубликованное ими изображение относится к произведениям науки, литературы, искусства, поскольку в иных случаях публикация разрешается только СМИ, а также в учебных и просветительских целях образовательным организациям», — говорили в центре.

Таким образом, если бы изображение свастики появилось на странице в соцсети, например в историческом фото, гражданину «пришлось бы доказывать, что опубликованный снимок относится к произведениям науки или искусства».

В марте 2015 года суд приговорил к штрафу жительницу Смоленска Полину Петрусеву, которая опубликовала на своей странице в соцсети архивную фотографию, где был запечатлен двор ее дома в годы оккупации. «Таких фотографий в интернете великое множество. Эту я нашла на одном из смоленских форумов и, узнав на фото свой двор и свой дом, решила поделиться фотографией с друзьями», — рассказывала женщина. На фото был и нацистский флаг со свастикой. В результате районный суд признал Петрусеву виновной по ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: свастика, Правительство, искусство
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