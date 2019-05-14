В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Действующий сейчас полный запрет на показ нацистской символики ставит под угрозу блокировки кинохронику и многие художественные произведения, например сериал «Семнадцать мгновений весны»

Cериал «Семнадцать мгновений весны» (Фото: киностудии им. М. Горького)

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв на документ. При этом законопроект ко второму чтению должен быть доработан.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства» был внесен группой депутатов в Госдуму в декабре 2018 года. Авторы предлагают разрешить появление нацистской символики «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы».

Условием демонстрации должны стать «осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма». В пояснительной записке авторы объясняли, что на основании действующего сейчас полного запрета на демонстрацию таких элементов, как свастика, под запрет могут попасть и исторические материалы, где она присутствует. Так, нацистскую символику содержат кадры кинохроники времен войны, художественные фильмы, многие музейные экспонаты, учебные и научные произведения.

«Среди запрещенных могут оказаться фильм М.Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965), сериал Т.Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973), киноэпопея Р.Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» (1978) и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм», — отмечали депутаты.