Власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,09 -0,35 EUR Бирж. 72,86 -0,26 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 65,94 64,58 EUR Нал. 73,76 72,33 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1196 +0,0022 BTC/USD Бирж. 6 005,00 +262,00 IMOEX 2 580,95 +0,22% RTSI 1 248,39 +0,84% DJIA 26 501,25 +0,74% Nasdaq 8 140,88 +1,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Посольство ответило на слова главы Минэнерго США о ненадежном газе Экономика, 20:14 Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа Политика, 19:55 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 19:45 Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Нур-Султане Общество, 19:34 Клуб НХЛ «Рейнджерс» подписал контракты с двумя российскими хоккеистами Спорт, 19:34 Власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой Общество, 19:14 Захарова ответила Климкину на слова о замене «Бессмертного полка» Политика, 18:55 В Кургане загорелись три частных дома Общество, 18:53 Белый дом сообщил о часовом разговоре Трампа с Путиным Политика, 18:53 В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского Политика, 18:25 Точно в цель: как большие данные меняют рекламный рынок РБК и МегаФон, 18:20 Основателя Lingualeo заподозрили в убийстве Общество, 18:19 Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной Политика, 17:44 Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57 Политика, 17:29
Общество ,  
0 
Власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что использование свастики на георгиевских лентах, которые обнаружили в продаже в одной из торговых точек, не имело злого умысла. По его словам, в данном случае речь скорее идет о «неудачном использовании чувствительных символов». Слова замгубернатора приведены в сообщении пресс-службы правительства Нижнего Новгорода, поступившем в РБК.

Краснов отметил, что предприниматели должны ответственно относиться к продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах, особенно в преддверии празднования Дня Победы.

Общество
Полиция проверит георгиевские ленточки со свастикой в Нижнем Новгороде

Он сообщил, что правоохранители изъяли из торговой точки продукцию с нацистской символикой, по факту инцидента начата проверка.

О продаже на территории Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой рассказал журналист Александр Дейч. Он отметил, что магазин несетевой и находится в Сормовском районе города. После этого полиция начала проверку.

Теги: Нижний Новгород, георгиевские ленточки, свастика
Материалы по теме
В Москве у интернет-магазина изъяты кортики вермахта со свастикой
Политика
Правозащитники попросили ЕСПЧ оценить наказание за свастику в России
Общество
В Израиле вандалы нарисовали свастики у входа в посольство Польши
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter