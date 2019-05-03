Власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой

Власти не увидели злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что использование свастики на георгиевских лентах, которые обнаружили в продаже в одной из торговых точек, не имело злого умысла. По его словам, в данном случае речь скорее идет о «неудачном использовании чувствительных символов». Слова замгубернатора приведены в сообщении пресс-службы правительства Нижнего Новгорода, поступившем в РБК.

Краснов отметил, что предприниматели должны ответственно относиться к продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах, особенно в преддверии празднования Дня Победы.

Он сообщил, что правоохранители изъяли из торговой точки продукцию с нацистской символикой, по факту инцидента начата проверка.

О продаже на территории Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой рассказал журналист Александр Дейч. Он отметил, что магазин несетевой и находится в Сормовском районе города. После этого полиция начала проверку.