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В Израиле умер захвативший нациста Эйхмана разведчик
Рафаэлю Эйтану было 92 года. Помимо работы в разведке «Моссад», он также занимался политикой — основал партию пожилых людей, а позже работал министром по делам пенсионеров
Фото: Ammar Award / Reuters

В Израиле на 93-м году жизни умер Рафаэль Эйтан — один из создателей разведслужб страны, принимавших активное участие в операции по захвату нациста Адольфа Эйхмана.​ Об этом сообщает местная государственная радиостанция Kan.

Он скончался после того, как его госпитализировали в Тель-Авиве. Соболезнования семье и близким Эйтана выразил президент Израиля Реувен Ривлин. Он назвал его «храбрым бойцом» и отметил, что его вклад в обеспечение безопасности Израиля будет примером для будущих поколений.

Также соболезнования о смерти Эйтана выразил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху

«Рафаэль был одним из героев разведывательной службы Израиля, на его счету большое количество спецопераций, он принимал участие в захвате Адольфа Эйхмана и в привлечении его к ответственности в Израиле, в Иерусалиме. На протяжении многих лет он вел общественную деятельность, был министром в израильском правительстве и занимался возвращением еврейской собственности, захваченной во время Холокоста», — написал глава израильского правительства в Twitter.

Рафаэль Эйтан родился в 1926 году в Израиле в семье выходцев из России. Он работал разведчиком в контрразведке Израиля, а также во внешней разведке «Моссад». В 1960 году агенты этого подразделения нашли нациста Адольфа Эйхмана в Аргентине, похитили его и доставили на суд в Израиль. В результате Эйхмана приговорили к ​смерти за военные преступления и преступления против человечности.

В 1980-х он пришел во власть на пост главы комиссии по сбору информации в Минобороны страны, позже стал заниматься предпринимательской деятельность, создал партию пожилых людей, после чего избрался в Кнессет и стал министром по делам пенсионеров в правительстве предшественника Биньямина Нетаньяху — Эхуда Ольмерта​.

Автор: Анна Трунина
Теги: Израиль, разведчик, нацисты
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