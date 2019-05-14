Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке

Эксперты сочли, что в посылке с таблетками, которые используются для борьбы с курением, содержится наркотическое вещество. Фармацевты утверждают, что на основе действующего средства Unidep выпускают антидепрессанты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep. Об этом со ссылкой на адвокатов фигурантов дела, а также материалы производства сообщает газета «Коммерсантъ».

Посылкой с таким содержанием таможенники, по данным издания, заинтересовались 17 апреля. В ней, в частности, было 12 блистеров с таблетками Unidep. Это лекарство газета называет распространенным на рынке индийским препаратом, помогающим бросить курить. Эксперты из криминалистического центра управления на транспорте МВД России согласно материалам дела решили, что в пришедших из Индии таблетках «содержится наркотическое средство — производное эфедрона (меткатинона) массой 45,60 г».

В связи с этим сотрудники таможни, указывается в документах, провели «контролируемую поставку»: посылка была направлена на почту, а пришедшего за ней сотрудника «Виаграгуру» Самира А. задержали полицейские. На допросе он позднее показал, что «не знал, что из Индии пересылаются запрещенные препараты». Тем не менее в протоколе, замечает «Коммерсантъ», говорится, что свою вину в совершении контрабанды наркотиков Самир А. «полностью признал».

Спустя некоторое время обвинения по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере, максимальное наказание — до 20 лет заключения), пишет «Коммерсантъ», предъявили матери задержанного Татьяне А. (тоже сотрудница интернет-магазина) и Николаю К. (администратор сайта «Виаграгуру»). О каком именно «производном наркотического средства» идет речь, в материалах дела не указывается. Однако фармацевтические компании, уточняет издание, отмечают: действующее вещество таблеток Unidep — препарат бупропион. Многие компании выпускают на его основе антидепрессанты.