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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Эксперты сочли, что в посылке с таблетками, которые используются для борьбы с курением, содержится наркотическое вещество. Фармацевты утверждают, что на основе действующего средства Unidep выпускают антидепрессанты
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep. Об этом со ссылкой на адвокатов фигурантов дела, а также материалы производства сообщает газета «Коммерсантъ».

Посылкой с таким содержанием таможенники, по данным издания, заинтересовались 17 апреля. В ней, в частности, было 12 блистеров с таблетками Unidep. Это лекарство газета называет распространенным на рынке индийским препаратом, помогающим бросить курить. Эксперты из криминалистического центра управления на транспорте МВД России согласно материалам дела решили, что в пришедших из Индии таблетках «содержится наркотическое средство — производное эфедрона (меткатинона) массой 45,60 г».

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В связи с этим сотрудники таможни, указывается в документах, провели «контролируемую поставку»: посылка была направлена на почту, а пришедшего за ней сотрудника «Виаграгуру» Самира А. задержали полицейские. На допросе он позднее показал, что «не знал, что из Индии пересылаются запрещенные препараты». Тем не менее в протоколе, замечает «Коммерсантъ», говорится, что свою вину в совершении контрабанды наркотиков Самир А. «полностью признал».

Спустя некоторое время обвинения по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере, максимальное наказание — до 20 лет заключения), пишет «Коммерсантъ», предъявили матери задержанного Татьяне А. (тоже сотрудница интернет-магазина) и Николаю К. (администратор сайта «Виаграгуру»). О каком именно «производном наркотического средства» идет речь, в материалах дела не указывается. Однако фармацевтические компании, уточняет издание, отмечают: действующее вещество таблеток Unidep — препарат бупропион. Многие компании выпускают на его основе антидепрессанты.

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Минздрав России, напоминает газета, внес бупропион в официальные стандарты медицинской помощи при лечении разного рода зависимости. В российском перечне наркотических средств, подлежащих контролю, такой препарат отсутствует.

Комментируя изданию ситуацию, в центральном таможенном управлении заверили, что в ближайшие дни подготовят позицию ведомства по вопросу приобретения бупропиона.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: таможня, Москва
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