ФСБ ликвидировала канал поставки наркотиков из Нидерландов

Сотрудники ФСБ пресекли поставки амфетамина из Нидерландов, которые организовала преступная группа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона с поличным задержан наркокурьер — гражданин Болгарии», — говорится в сообщении.

Наркотики поставляли в Россию на автомобилях. Машина болгарца следовала из Нидерландов в Польшу через Германию. В ней нашли оборудованный тайник, в котором находилось не менее 90 кг амфетамина в жидком виде.

Правоохранительные органы также установили и задержали получателей товара — россиян и белорусов. В их доме в Подмосковье обнаружили лабораторное оборудование и химикаты для переработки жидкого наркотика в сухой.