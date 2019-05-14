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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Использование спирта, полученного из пищевого сырья, могут запретить для производства валокордина, корвалола и ряда настоек. Это приведет к росту цен на эти популярные и недорогие лекарства
Фото: Антон Тушин / ТАСС

Зачем менять спирт

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина. Это следует из проекта федерального закона, который министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предлагает изменения в три федеральных закона: №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», №61 «Об обращении лекарственных средств» и №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Цель законопроекта — «реализация комплекса мер по профилактике и пресечению незаконного оборота (потребления, использования) фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также ее использования для производства нелегальной алкогольной продукции», говорится в пояснительной записке к документу.

Производство фармацевтического, или, как его еще принято называть, фармакопейного, спирта для спиртосодержащих лекарств технологически ненамного сложнее, чем производство пищевого спирта из пищевого сырья, рассказал заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков. Но для его выпуска компания должна соответствовать стандартам GMP (Good Manufacturing Practic — надлежащей производственной практики), пояснил он.

В России сертификаты о соответствии GMP выдает Минпромторг после инспекции подведомственного ему Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик. Наличие такого сертификата — главное отличие фармацевтического спирта от пищевого спирта, сказал Глушков. Из-за большого количества дополнительных требований к оборудованию и документации такой спирт получается в несколько раз дороже, чем обычный пищевой спирт.

Закон ударит в первую очередь по производителям настоек, которые используют немедицинский спирт, — они будут вынуждены использовать более дорогое сырье, полагает генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

РБК попросил Минпромторг сообщить, насколько в среднем могут подорожать настойки, после того как законопроект вступит в силу.

Лидер по производству настоек в России — компания «Гиппократ». По данным DSM Group, ее оборот за январь—март 2019 года составил 196,6 млн руб. Она занимает 33,9% всего рынка в денежном выражении и 37,2% в товарном. С начала года компания продала уже 10,1 млн упаковок лекарств. Самый популярный спиртовой препарат в России — настойка пустырника. По данным DSM Group, с начала года было продано уже 7,3 млн ее упаковок на 128,8 млн руб.

Все традиционные спиртовые настойки, а также препараты вроде корвалола необходимо полностью изъять из продажи, полагает заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы №29 Алексей Эрлих. «Они вообще не должны использоваться в медицинских целях, это не медицинские препараты, не лекарства, они не лечат. Или, если допустить, что это все-таки лекарства, пусть они продаются по рецептам», — сказал он.

Как власти боролись с «боярышником»

В конце 2016 года в Иркутске 78 человек умерли от отравления жидкостью для ванн под названием «Боярышник». После этого власти стали бороться с любыми спиртосодержащими жидкостями, которые люди готовы пить вместо алкоголя.

В декабре 2016 года аптеки перестали отпускать спиртовые настойки в большой таре. В 2018-м премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкоголя. Правительство сначала обязало фармацевтических производителей подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе, затем, в феврале 2019-го, сделало послабления, поскольку спирт содержится не только в различных настойках, но и в некоторых препаратах, мазях и гелях с доказанной лечебной эффективностью.

С 1 января 2019 года минимальная розничная цена коньяка составляет 388 руб. за литр, водки — 215 руб. за литр. По данным сайта aptekamos.ru, в Москве можно купить 25 мл настойки боярышника за 7 руб. (максимальная цена за пузырек — 54 руб.), или 280 руб. за литр.

Автор: Полина Звездина
При участии: Ольга Дубравицкая
Теги: Спирт, Минздрав, Отечественные лекарства
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