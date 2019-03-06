Правительство освободит часть спиртовых лекарств от отчетов в ЕГАИС

Правительство утвердило правила формирования перечня спиртосодержащих лекарств, на которые не будут распространяться требования закона о необходимости передавать данные об объемах используемого спирта в единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), следует из постановления правительства, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 февраля. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Комиссию по формированию такого перечня должно организовать министерство здравоохранения. Проект перечня необходимо внести в правительство до 15 октября 2019 года, следует из документа.

В комиссию должны быть включены чиновники Минздрава, Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Росалкогольрегулирования, ФАС, Росздравнадзора, Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Кроме того, в комиссии должны состоять представители РСПП, «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза. Работа комиссии будет открытой — перечень вывесят на общественное обсуждение.

Основные критерии, которые будут учитываться для включения спиртосодержащих настоек в перечень: ​объем упаковки, не позволяющий использовать их в качестве замены алкогольных напитков,и розничная цена выше, чем на алкоголь.

В конце февраля правительство также утвердило и требования о передаче фармкомпаниям данных об объемах спиртосодержащих жидкостей в ЕГАИС. Для этого им придется закупить специальное оборудование.