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Пандемия коронавируса ,  
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В России зафиксировали рост числа бессимптомных носителей COVID-19

По данным Роспотребнадзора, у почти 30% заразившихся коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. За полтора месяца борьбы с вирусом число таких пациентов только растет, сообщили в ведомстве
Анна Попова (Фото: лександр Астафьев / ТАСС)

В России почти треть от общего числа зараженных коронавирусом COVID-19 переносят инфекцию без явных симптомов. Об этом в эфире «Первого канала» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей — сегодня это используется все шире и шире, — тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением [заболевания]. И в том числе почти 30% — это люди с бессимптомным течением», — сказала она (цитата по ТАСС).

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По словам Поповой, их доля в общей численности зараженных меняется. В начале марта, как отметила глава ведомства, таких людей было около 10%, однако сейчас в ряде регионов, в частности, в Подмосковье, из общего числа выявленных инфицированных 52% — люди без нарушения состоянии здоровья. «[Они] носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование», — отметила она.

Как считает Попова, именно поэтому наиболее важный шаг в борьбе с вирусом — нахождение дома. Кроме того, важно проводить тестирование тем, у кого имеются ярко выраженные клинические симптомы, а также бессимптомным зараженным, добавила глава Роспотребнадзора.

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По последним данным университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса COVID-19, в мире число зараженных практически достигло 2 млн человек, скончались более 125 тыс. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 21 тыс. случаев заражения, умерли 170 человек, выздоровели 1694 пациентов. Наиболее сложная ситуация складывается в Москве, на которую приходится больше половины случаев заражения и смертей.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Анна Попова, Роспотребнадзор
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