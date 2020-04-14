В России зафиксировали рост числа бессимптомных носителей COVID-19

По данным Роспотребнадзора, у почти 30% заразившихся коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. За полтора месяца борьбы с вирусом число таких пациентов только растет, сообщили в ведомстве

Анна Попова (Фото: лександр Астафьев / ТАСС)

В России почти треть от общего числа зараженных коронавирусом COVID-19 переносят инфекцию без явных симптомов. Об этом в эфире «Первого канала» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей — сегодня это используется все шире и шире, — тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением [заболевания]. И в том числе почти 30% — это люди с бессимптомным течением», — сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Поповой, их доля в общей численности зараженных меняется. В начале марта, как отметила глава ведомства, таких людей было около 10%, однако сейчас в ряде регионов, в частности, в Подмосковье, из общего числа выявленных инфицированных 52% — люди без нарушения состоянии здоровья. «[Они] носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование», — отметила она.

Как считает Попова, именно поэтому наиболее важный шаг в борьбе с вирусом — нахождение дома. Кроме того, важно проводить тестирование тем, у кого имеются ярко выраженные клинические симптомы, а также бессимптомным зараженным, добавила глава Роспотребнадзора.