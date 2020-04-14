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Кадыров извинился за ошибку в обвинениях против «Новой газеты»

Рамзан Кадыров (Фото: Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал статью «Новой газеты» «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в которой описывалась ситуация с зараженными в республике. Изначально Кадыров заявил, что издание финансирует «Газпром», однако позднее признал, что ошибся и перепутал «Новую» с радиостанцией «Эхо Москвы».

В общей сложности вечером 13 апреля и в ночь на 14 апреля Кадыров опубликовал более 20 постов, в которых критиковал статью и выкладывал опровержения информации «Новой». В первом из них он заявил, что «Новую газету» финансирует «Газпром». «Мне непонятно самому и тем более не понятно, каким образом мне нужно объяснить своему народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США?» — написал он.

Через несколько часов Кадыров признал ошибку и указал, что перепутал издание с радиостанцией «Эхо Москвы», которая входит в холдинг «Газпром-Медиа» (контролирующий акционер). «В «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики!» — написал он. «Извиняюсь, если что-то не так!» — добавил он.

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Материал дополняется.

Теги: Рамзан Кадыров, «Новая газета», Чечня
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