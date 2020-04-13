«МегаФон» объяснил подключение платной услуги вместо оформления пропусков

«МегаФон» не получал от правительства Московской области запросов об организации услуги по оформлению пропусков на коротком номере 0250. Об этом представитель компании сообщил РБК.

13 апреля «Ведомости» сообщили, что абоненты «МегаФона» из Подмосковья, которые попытались получить электронный пропуск для перемещения в период самоизоляции при помощи СМС-сообщения на номер 0250, подключали себе платную услугу.

Одно сообщение в этой справочно-информационно-развлекательной услуге стоило 30 руб.

Как пояснил представитель мобильного оператора, еще утром в понедельник номер 0250 был привязан к другой услуге, так как от властей Подмосковья не было никаких запросов.