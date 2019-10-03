Мосгорсуд сообщил об отставке трех судей

Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

«В квалификационной коллегии судей города Москвы рассматривалось представление председателя Мосгорсуда О.А. Егоровой в отношении данных судей в связи с допущенной судьями волокитой. Но они подали заявление об уходе в отставку по собственному желанию», — сказали в пресс-службе Мосгорсуда. Там добавили, что их заявления были удовлетворены.

Ранее об отставке судей писал «Коммерсантъ». По сведениям издания, также был понижен в должности председатель Солнцевского райсуда Сергей Потапенко.

Анна Егорова рассматривала дело в отношении трех авиадиспетчеров, которые, как считает следствие, виноваты в крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери во Внуково. Из-за ухода Егоровой в отставку дело теперь будет слушаться заново.

Де Маржери погиб в октябре 2014 года. Его частный самолет Dassault Falcon 50EX при взлете врезался в снегоуборочную машину, которая ошибочно въехала на взлетно-посадочную полосу. В рамках первого процесса осудили водителя Владимира Мартыненко и начальника аэродромной смены Владимира Леденева, их освободили по амнистии. Дело против диспетчеров выделили в отдельное производство.