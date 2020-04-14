Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Игорь Ложевский был инвестиционным банкиром, работал в Dutsche Bank и входил в советы директоров ряда крупных компаний

Игорь Ложевский (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте лондонской биржи.

«Мы все ужасно шокированы этой трагической новостью. Д-р Игорь Ложевский был отличным коллегой... Хотя он проработал в совете директоров немногим больше года, он успел внести видимый и важный вклад, опираясь на свой опыт, накопленный во Всемирном банке за долгие годы в качестве выдающегося и высокопоставленного инвестиционного банкира», — прокомментировал случившееся председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.

В сообщении компании указывается, что Ложевский умер 12 апреля 2020 года после непродолжительной болезни. Источник Forbes из числа знакомых инвестбанкира сообщил, что причиной смерти стал коронавирус. В En+ отказались прокомментировать РБК эту информацию.

Ложевский вошел в совет директоров En+ в январе 2019 года. Тогда обновление правления компании, принадлежавшей ранее Олегу Дерипаске, было условием снятия санкций США. До этого с 2008 по 2012 год Ложевский главным исполнительным директором Deutsche Bank в России, с 2012 по 2014 год он был заместителем председателя Deutsche Bank по Восточной Европе. Он также в разные годы входил в состав советов директоров других крупных компаний, в том числе РЖД и «Аэрофлота».