Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, в соответствии с которым все граждане, приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, должны самоизолироваться на 14 дней. Документ опубликован на сайте кабинета министров Татарстана.
В соответствии с ним самоизолироваться должны и те, кто проживает вместе с людьми, приехавшими из Москвы и Петербурга.
Также требования обязательной двухнедельной изоляции и медицинского наблюдения в Татарстане касаются тех граждан, которые приехали в республику из-за рубежа.
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичные правила с 14 апреля действуют в Воронежской области. Там на двухнедельную самоизоляцию должны направляться приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. Исключение будет сделано для тех, кто прибыл в регион в командировку.