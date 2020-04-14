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Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы

Прибывшие в республику из столицы и Санкт-Петербурга обязаны не выходить из дома в течение двух недель. Аналогичные меры со вторника решили ввести и в Воронежской области
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, в соответствии с которым все граждане, приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, должны самоизолироваться на 14 дней. Документ опубликован на сайте кабинета министров Татарстана.

В соответствии с ним самоизолироваться должны и те, кто проживает вместе с людьми, приехавшими из Москвы и Петербурга.

Также требования обязательной двухнедельной изоляции и медицинского наблюдения в Татарстане касаются тех граждан, которые приехали в республику из-за рубежа.

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Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичные правила с 14 апреля действуют в Воронежской области. Там на двухнедельную самоизоляцию должны направляться приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. Исключение будет сделано для тех, кто прибыл в регион в командировку.

В начале апреля такие же требования ввели в Красноярске и Норильске. За ними последовали Томская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области. 12 апреля изолировать приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга решили в Нижегородской области.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 13 апреля в Татарстане были зафиксированы 84 случая заражения. В Москве заболели 11 513 человек, в Санкт-Петербурге 678 человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Татарстан, самоизоляция
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