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Общество ,  
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МВД разъяснило позицию по прописке россиян в апартаментах

МВД поддерживает проработку механизмов, которые разрешат регистрацию в апартаментах, заявила Волк. Поправки о присвоении апартаментам статуса жилья рассматриваются в течение нескольких лет, но ситуация до сих пор не урегулирована
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД России считает, что необходимо учитывать каждого гражданина в месте его пребывания вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Так Волк прокомментировала продолжающиеся обсуждения возможности регистрации в апартаментах. Вопрос об этом неоднократно поднимался МВД на различных площадках с 2016 года, напомнила она.

Апартаменты считаются нежилой недвижимостью, поэтому в соответствии с действующим законодательством в них нельзя зарегистрироваться. Собственники такой недвижимости платят повышенный ежегодный налог — 0,5% от кадастровой стоимости. Если такая недвижимость находится в торгово-офисном здании, с собственников взыскивают в три раза больше.

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Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

«Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них», — написала Волк в телеграм-канале.

Вопрос перевода апартаментов в разряд жилых помещений не относится к компетенции МВД, указали там.

Однако, как стало известно в конце февраля, с этой инициативой ведомство обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Правительство уже получило и рассматривает предложение МВД, писал ТАСС.

Дискуссии о юридическом статусе апартаментов продолжаются много лет. Законопроект, призванный решить проблему, был внесен в Госдуму в апреле 2021 года по поручению президента. Поправками предлагалось ввести понятие «многофункциональные здания» и узаконить их строительство. Однако почти четыре года спустя, в январе 2025 года, законопроект был отклонен.

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Милена Костерева
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