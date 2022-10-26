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В Совфеде объяснили отказ дать в законе статус уже готовым апартаментам

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Авторы законопроекта о правовом статусе апартаментов отказались от идеи распространять его действие на уже построенные здания, так как это потребовало бы создания дополнительной социальной инфраструктуры в местах их постройки, пояснил РБК один из авторов проекта закона, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

«Апартаменты сейчас — это нежилые помещения, и требования по обеспечению их необходимой инфраструктурой в данном случае не применяются. Но апартаменты нередко построены в центрах городской активности с высокой плотностью застройки, где нет возможности открыть школы, детские сады и больницы. Поэтому решение этого вопроса затруднительно для регионов», — пояснил Шевченко.

Он пообещал, что ситуация с уже построенными зданиями, в которых есть апартаменты, должна быть урегулирована в будущем. «Но это более сложный вопрос, требующий детального обсуждения. И он сейчас обсуждается в рамках созданной в Госдуме рабочей группы, рассматриваются различные подходы для определения статуса уже построенных апартаментов», — отметил сенатор.

Законопроект о правовом статусе апартаментов, который застрял в Думе застрял на этапе первого чтения, включен в перечень приоритетных к рассмотрению в рамках текущей осенней сессии нижней палаты парламента, сказал Шевченко. «Мы понимаем, что закон требует более тщательной проработки и спешить с его принятием не нужно, но и затягивать решение этого вопроса нельзя», — резюмировал глава комитета.

Законопроект о правовом статусе апартаментов был внесен в Госдуму в конце апреля 2021 года. Авторы предложили дать зданиям, в которых совмещаются жилые и нежилые помещения, статус многофункциональных, на которые будет распространяться действие жилищного законодательства. Это приравняет жилые помещения к квартирам.

В случае принятия закона в апартаментах можно будет прописаться, а коммунальные услуги будут оплачиваться по тарифам для жилых помещений, которые ниже, чем для нежилых.

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Законопроект предполагает урегулировать статус только новых зданий, построенных после его вступления в силу, не распространяя его на уже существующие апартаменты.

К этапу первого чтения законопроект подошел в ноябре 2021 года. Профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ составил свое заключение, где указал на ряд недочетов. В частности, у комитета возникли вопросы к предлагаемому в законопроекте определению многофункционального здания: там посчитали, что под него «может подпадать любой многоквартирный дом, в состав которого входят нежилые помещения». Члены комитета также сочли целесообразным учесть в составе многофункциональных зданий машино-места и коммуникации для различных групп помещений.

В итоге комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении с условием доработки ко второму. Но этап первого чтения пока не пройден.

В мае председатель Комиссии Госдумы России по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что признание апартаментов жилыми помещениями является попыткой обхода большей части процедур согласования, установленных для жилых помещений. По ее мнению, за счет обхода таких процедур на апартаменты падает цена. Потенциальные покупатели «попадают на крючок», но потом сталкиваются с проблемами, так как на апартаменты не распространяются льготы и адресные субсидии, а коммунальные тарифы рассчитаны на собственников нежилых помещений, заявила Хованская.

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