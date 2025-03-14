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Военная операция на Украине ,  
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Над Саратовской областью сбили беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Саратовской областью, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Точное количество сбитых аппаратов Бусаргин не привел. Он также не уточнил, где именно было уничтожены беспилотники.

Кроме этого, глава отметил, что угроза атаки над регионом больше не действует.

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Аэропорт Пензы

Ранее, в 23:00 мск 13 марта, Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотников над регионом.

За прошедшие сутки в Саратове три раза временно прекращал работу аэропорт Гагарин. Последнее из ограничений на прием и отправку рейсов сняли в 1:30 мск 14 марта. Оно действовало более двух часов — с 23:15 мск.

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