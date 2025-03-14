Над Саратовской областью сбили беспилотники

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над Саратовской областью, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Над территорией Саратовской области силами ПВО ликвидированы БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Точное количество сбитых аппаратов Бусаргин не привел. Он также не уточнил, где именно было уничтожены беспилотники.

Кроме этого, глава отметил, что угроза атаки над регионом больше не действует.

Ранее, в 23:00 мск 13 марта, Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотников над регионом.

За прошедшие сутки в Саратове три раза временно прекращал работу аэропорт Гагарин. Последнее из ограничений на прием и отправку рейсов сняли в 1:30 мск 14 марта. Оно действовало более двух часов — с 23:15 мск.