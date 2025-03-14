Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсов
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Сочи, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, они действуют с 02:53 мск.
Прием и отправку рейсов в некоторых российских аэропортах периодически ограничивают после начала военной операции. Как правило, это происходит на фоне атак беспилотников.
В 03:25 мск ограничения были сняты. Вылетов в период ограничений из аэропорта Сочи запланировано не было, следует из данных онлайн-табло. То же касается прилетов.
В последний раз ограничения на полеты в аэропорту Сочи вводились 26 февраля. Тогда они действовали порядка шести часов.
В ночь на 14 марта ограничения также вводились в аэропорту Саратова, их уже сняли. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что средства ПВО сбили над регионом несколько дронов.
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