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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсов

Аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсов для безопасности полетов
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Военная операция на Украине
Ограничения введены с 02:53 мск для обеспечения безопасности полетов. В 03:25 ограничения сняли

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Сочи, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, они действуют с 02:53 мск.

Прием и отправку рейсов в некоторых российских аэропортах периодически ограничивают после начала военной операции. Как правило, это происходит на фоне атак беспилотников.

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В 03:25 мск ограничения были сняты. Вылетов в период ограничений из аэропорта Сочи запланировано не было, следует из данных онлайн-табло. То же касается прилетов.

В последний раз ограничения на полеты в аэропорту Сочи вводились 26 февраля. Тогда они действовали порядка шести часов.

В ночь на 14 марта ограничения также вводились в аэропорту Саратова, их уже сняли. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что средства ПВО сбили над регионом несколько дронов.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сочи Росавиация приостановка полетов
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