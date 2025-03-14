В аэропорту Дэнвера загорелся пассажирский лайнер American Airlines

Пассажирский лайнер американской авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера (штат Колорадо), передает Fox News.

На кадрах, которые показал канал, видно, что горит лайнер, стоящий в непосредственной близости от здания аэропорта: пассажиры снимают происходящее из зала ожидания.

От лайнера идет черный дым, а эвакуированные из него пассажиры стоят на крыле.

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