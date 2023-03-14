Глава ВОЗ Гебрейесус: пандемия COVID-19 завершится в 2023 году и назвал ее «три урока»

ВОЗ предрекла завершение пандемии COVID в 2023 году и назвала ее «уроки»

В «какой-то момент» 2023 года пандемия коронавируса завершится, но странам мира следует помнить о трех уроках произошедшего, призвал глава ВОЗ: важность науки, сотрудничества и общественного здравоохранения

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Мир сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо за время распространения COVID-19, впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей от этой инфекции ниже, чем в начале 2020 года, когда Всемирная организация впервые признала происходящее пандемией. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.

«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID–19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызывающая международную озабоченность, и как пандемия», — сказал он.

Самое важное сейчас — помнить извлеченные из пандемии коронавируса уроки, предупредил Гебрейесус. Если этого не будет сделано, государства повторят циклы «паники и пренебрежения которые были отличительной чертой» реакции мира на эпидемии. Он назвал три урока, которые счел важными для населения мира:

Во-первых, важность общественного здравоохранения. Глава ВОЗ напомнил, что некоторые страны с развитой медицинской системой хуже пережили пандемию, чем государства с меньшим объемом ресурсов и доходов. Например, сказал он, «простое искусство отслеживания контактов» — многие богатые страны разучились проводить это, а в более бедных частях мира сохранилась «мышечная память» из-за опыта борьбы со вспышками инфекций. «Передовая система медицинского обслуживания — это не то же самое, что сильная система общественного здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.

Во-вторых, важность науки. Наука позволила быстро секвенировать вирус и разработать тесты, методы лечения и вакцины быстрее, чем для любого другого патогена в истории, продолжил глава ВОЗ. «И все же в некоторых странах и сообществах, а также в социальных сетях маргинализация и политизация науки препятствовали реагированию на пандемию и стоили человеческих жизней», — отметил он, указав, что вопросы карантина, ношения масок и вакцинации были глубокого политизированы.

В-третьих, важность сотрудничества. По мнению Гебрейесуса, странам мира следовало объединиться для совместного ответа на вызовы коронавируса, однако они слабо сотрудничали. «Вместо последовательных и слаженных глобальных ответных мер пандемия была отмечена хаотичным сочетанием ответных мер», — считает он.

Глава ВОЗ снова подчеркнул, что рассматриваются все гипотезы о путях появления коронавируса, пока не будут проведены соответствующие исследования. Он посетовал, что даже спустя три года после начала пандемии ВОЗ не знает как провести эти исследования из-за отсутствия сотрудничества со стороны Китая.