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Пандемия коронавируса ,  
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КНР упростит въезд привитым китайской вакциной иностранцам

Иностранцы, въезжающие в КНР по работе и привившиеся китайской вакциной, могут предоставлять только комплект документов, действовавший до пандемии. Также будет расширен список тех, кто может получать визу по гуманитарным причинам
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Китай упростит правила въезда на свою территорию иностранцам, которые привиты национальной вакциной, говорится в сообщении на сайте офиса Уполномоченного МИД Китая в Гонконге. Послабления касаются тех, кто въезжает в Китай через специальный административный район. Мера вступит в силу с 15 марта.

Иностранцы, а также члены их семей, которые посещают материковый Китай по работе, должны будут предоставить только тот комплект документов, который требовался до пандемии.

Помимо этого Китай расширит список тех, кто может претендовать на получение визы по гуманитарным обстоятельствам. Иностранцы — члены семей китайских граждан или постоянные жители Китая, включая супругов, родителей, детей и других родственников, живущих вместе, могут подать заявление на воссоединение с семьей, а также на приезд в КНР для того, чтобы ухаживать за пожилыми, навестить родственников, принять участие в похоронах или посетить тяжелобольных родных.

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Эти послабления касаются только тех, кто получил две дозы вакцины, произведенной в Китае, либо одну дозу, но не позже, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеет сертификат о вакцинации. Таким людям не нужно больше предъявлять отрицательный тест на коронавирус и заполнять декларацию.

С 5 ноября Китай временно приостановил въезд с территории России по действующим визам и видам на жительство по работе, для решения личных вопросов и воссоединения семьи. Ограничения не коснулись тех, у кого есть дипломатические и служебные визы, а также визы вежливости (выдаются представителям правительств других стран или сотрудникам международных организаций) и визы категории С (выдаются экипажам поездов, воздушных и морских судов).

Те, кому разрешен въезд, перед посадкой на самолет предъявляют отрицательный тест на коронавирус, а также тест на антитела IgM. По прибытии в Китай необходимо пройти медицинское обследование, а затем — 14-дневный карантин.

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Китайскую вакцину уже одобрили Турция, Венгрия, Сербия, Аргентина, Венесуэла, Украина, Бахрейн и другие государства. Неделю назад глава МИД КНР Ван И сообщал, что страна безвозмездно поставляет свою вакцину 69 развивающимся странам и еще 43 государствам она продает препарат.

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В конце декабря китайский регулятор одобрил вакцину, разработанную China National Biotec Group (CNBG) (подразделение Sinopharm), для широкого использования. В феврале одобрение для использования для всех групп населения получил препарат компании Sinovac (до этого его применяли для вакцинации групп населения с высоким риском заражения).

Позже на рынок вышли вакцины, разработанные CanSino Biologics и Уханьским институтом биопрепаратов («дочка» CNBG).

Автор
Мария Лисицына
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