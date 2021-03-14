КНР упростит въезд привитым китайской вакциной иностранцам

Иностранцы, въезжающие в КНР по работе и привившиеся китайской вакциной, могут предоставлять только комплект документов, действовавший до пандемии. Также будет расширен список тех, кто может получать визу по гуманитарным причинам

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Китай упростит правила въезда на свою территорию иностранцам, которые привиты национальной вакциной, говорится в сообщении на сайте офиса Уполномоченного МИД Китая в Гонконге. Послабления касаются тех, кто въезжает в Китай через специальный административный район. Мера вступит в силу с 15 марта.

Иностранцы, а также члены их семей, которые посещают материковый Китай по работе, должны будут предоставить только тот комплект документов, который требовался до пандемии.

Помимо этого Китай расширит список тех, кто может претендовать на получение визы по гуманитарным обстоятельствам. Иностранцы — члены семей китайских граждан или постоянные жители Китая, включая супругов, родителей, детей и других родственников, живущих вместе, могут подать заявление на воссоединение с семьей, а также на приезд в КНР для того, чтобы ухаживать за пожилыми, навестить родственников, принять участие в похоронах или посетить тяжелобольных родных.

Эти послабления касаются только тех, кто получил две дозы вакцины, произведенной в Китае, либо одну дозу, но не позже, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеет сертификат о вакцинации. Таким людям не нужно больше предъявлять отрицательный тест на коронавирус и заполнять декларацию.