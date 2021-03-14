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Работа и интернет стали самыми популярными местами знакомства россиян

По 15% опрошенных заявили, что познакомились со своей второй половинкой в интернете или на работе. Также распространены встречи на улице и в компании друзей, знакомства в школе или университете
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Треть россиян, которые состоят в браке или отношениях, познакомились со своим партнером на работе или в интернете, следует из результатов опроса Superjob (есть у РБК).

Оба варианта набрали по 15% (вариант «в интернете» включает соцсети, сайты и приложения для знакомств). При этом женщины чаще знакомятся в интернете (19%), чем на работе (17%), мужчины — наоборот (12% выбрали вариант «работа» против 11% за интернет).

11% опрошенных встретили своего будущего партнера на улице, 7% — в компании друзей, по 4% респондентов были знакомы со школы или университета, еще 4% встретились в кафе или ресторане.

Опрос проводился в 458 населенных пунктах в разных регионах России (во всех федеральных округах). Респонденты старше 18 лет отвечали на вопросы в период с 19 февраля по 4 марта. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Менее популярными оказались знакомства в парке или на отдыхе (по 3%). По 2% опрошенных сообщили, что встретили любовь в гостях, в магазине, в клубе, на даче или на вечеринке, а также что были знакомы с детства либо жили в одном доме.

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Фото:АГН «Москва»

В ходе опроса участников также спрашивали, где, по их мнению, лучше знакомиться. Большинство (17%) посчитали, что лучшим местом для знакомства является интернет, а вот в пользу знакомств на работе высказались лишь 8%. Еще 6% одобряют знакомства на улице, и 4% — в компании друзей. При этом 11% заявили, что, по их мнению, любое место подходит для романтического знакомства.

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился в феврале 2013 года, большинство россиян (69%) говорили, что свою вторую половинку лучше всего искать в кругу общих друзей. К наиболее удачным способам опрошенные также отнесли знакомство на работе или во время учебы (49%).

Меньше оказалось тех, кто сказал, что встретить партнера можно в клубах по интересам (в секциях, на курсах) или на улице (по 15%). Вариант со знакомством в интернете выбрали 13%, в ресторане (в баре, на дискотеке) — 11%, на концерте (в театре) или в спортклубе — по 9%. Наименее удачными местами для знакомства россияне тогда назвали общественный транспорт (5%) и библиотеки (2%).

Авторы
Мария Лисицына, Михаил Юшков
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