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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 марта

Вакцина «Спутник V» эффективна для всех возрастов, Ницца потребовала от Парижа прав на закупку российской вакцины, в ЕС признали ошибки кампании вакцинации. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9908 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 12,8 тыс. за сутки), умерли более 91,6 тыс. человек (плюс 475 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Вакцина «Спутник V» эффективна для всех возрастов, заявил директор Научного центра им. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург. Он уточнил, что сначала были сомнения в эффективности вакцины для пожилых, так как иммунная система уже не так хорошо реагирует. «Ничего похожего», — заявил он.
  • Всего прививку «Спутником V» от коронавируса сделали около 7 млн человек.

  • Во время Великого поста можно делать прививку от COVID-19, но при этом в постном рационе стоит сделать послабления, отмечают опрошенные РБК вирусологи. Они напоминают, что животный белок — важная составляющая в процессе иммунизации.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество смертей от коронавирусной инфекции в Москве в феврале снизилось более чем в два раза по сравнению с январем этого года. Превышение числа смертей в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 5434 случая, а в феврале — 2677 случаев. Рост числа смертей по сравнению с прошлым годом составил в январе 49%, в феврале — 27%.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 118,7 млн человек, из них 2,6 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 119,5 млн человек, свыше 2,64 млн скончались.

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  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,3 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,43 млн), на третьем — Индия (11,35 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,26 млн). Более 4 млн зараженных обнаружили также во Франции.

  • В Ницце потребовали от властей Франции полномочий на самостоятельную закупку вакцины «Спутник V». Мэр Кристиан Эстрози заявил, что у местных властей есть возможность действовать более оперативно, чем у федеральных.
  • Компания AstraZeneca сообщила, что не сможет выполнить обязательства по поставкам вакцины от коронавируса в Европу в первом полугодии 2021 года. Там пояснили, что объемы производства оказались ниже, чем ожидалось ранее.
  • В Европе по инициативе компании BioNTech создали альянс для ликвидации дефицита вакцины. В него вошли 13 фармкомпаний.
  • Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что при заказе вакцины для ЕС были допущены ошибки, но не уточнил, какие именно. При этом он подчеркнул, что совместный заказ препаратов для ЕС был правильным решением.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • На заводе Tesla под Сан-Франциско, который был запущен в мае 2020 года в разгар пандемии, выявили сотни случаев заражения коронавирусом, сообщила The Washington Post. О первых заболевших стало известно сразу после открытия, к декабрю их было уже 125.
  • В Италии ужесточат антикоронавирусные меры: девять областей перейдут в красную зону с понедельника, остальные регионы — в оранжевую. В регионах красной зоны людям нельзя покидать дома без крайней необходимости, все магазины, кроме продуктовых и аптек, закрыты.
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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