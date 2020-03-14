Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 824 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 141 тыс. человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлено 51 767 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 7 488 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 122 странах и территориях (плюс пять за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончались 1775 человек (плюс 335 за сутки). Ч
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Умерли 5 399 человек (данные SCMP).