Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 марта

Россия решила ограничить полеты в страны Европы, за исключением регулярных рейсов из терминала F Шереметьево в европейские столицы. Также пока разрешены чартерные рейсы для того, чтобы вернуть россиян домой и вывезти граждан Евросоюза.

За последние сутки в России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 45. Большая часть из них (42) — граждане России, двое — граждане Китая, еще один — гражданин Италии. Коронавирус в России выявили уже у второго ребенка и у одного подростка.