В Ингушетии на дороге перевернулась самоходная гаубица

В Ингушетии на дороге перевернулась самоходная гаубица

Инцидент произошел при перевозке военной техники на трассе Р-217 «Кавказ». Водитель принадлежащего Минобороны «КамАЗа» не справился с управлением, из-за чего самоходная гаубица упала с платформы и перевернулась. Никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

В Ингушетии во время транспортировки военной техники перевернулась самоходная гаубица. Об этом сообщается на сайте регионального главка ГУ МЧС России.

ДТП произошло на 564-м км трассы Р-217 «Кавказ» в районе города Назрань. Водитель «КамАЗа», принадлежащего Минобороны, не справился с управлением, из-за чего с платформы упала и перевернулась самоходная гаубица. Никто не пострадал.

Видео: Xin Xua / YouTube

По данным источника ТАСС, перевернулась самоходная гаубица 2С7 «Пион». Такие орудия выпускались с 1975 года. Калибр — 203 мм, дальность стрельбы — от 8 до 47,5 км, экипаж — 7 человек.