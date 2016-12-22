СМИ сообщили о сходе с рельсов вагонов военного состава в Омской области

В Омской области сошли с рельс вагоны военного состава, пишет ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Называевского района региона.
«Произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов — это цистерны с мазутом», — рассказали в ЕДДС. Там отметили, что происшествие произошло в 00:50 по местному времени (21:50 мск) на 537 км Свердловской железной дороги, в результате никто не пострадал, движение поездов в сторону Тюмени временно ограничили.
«В другом направлении работает много единиц техники, там повреждены опоры, контактная сеть, разорвало много чего», — сказали агентству в ЕДДС.
Телеканал РЕН ТВ, не указывая источник, сообщает, что поезд перевозил, в том числе гаубицы для Минобороны, кроме того, один из вагонов был предназначен для перевозки караула.
На сайте Свердловской железной дороги сообщается, что на участке Называевская — Ишим сошли вагоны грузового поезда. Был ли состав военным и какие грузы он перевозил не уточняется.
Пострадавших и угрозы для экологической безопасности нет. Из-за инцидента возможна задержка нескольких пассажирским поездов, следующих из Москвы в Барнаул (№ 096), Красноярск (№ 055), Нюренгри (№ 076), Новокузнецк (№ 118), Абакан (№ 068), Владивосток (№ 02) и Читу (№ 07).