«КамАЗ» с ракетно-пушечной системой «Панцирь» опрокинулся во Владивостоке

Грузовик с установленным на нем комплексом «Панцирь С» перевернулся на объездной дороге. По неофициальной информации, причиной инцидента стала ошибка водителя

Фото: dpskontrol_125rus / Instagram

На объездной дороге в районе Владивостока перевернулся грузовик «КамАЗ», сообщает управление МВД по Приморскому краю. В результате аварии блокированным оказалось движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл.

«Комсомольская правда Владивосток» сообщает, что на «КамАЗе» был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», от которого при аварии отлетело несколько частей. Издание указывает, что причиной аварии могло стать плохое качество дороги — просевший асфальт на выходе из поворота.

Vl.ru в свою очередь сообщает, что на повороте образовался небольшой трамплин, при прохождении которого водитель вовремя не сбросил скорость.

В Военной автомобильной инспекции изданию сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель: у него несколько ушибов и перелом ключицы.