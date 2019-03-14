Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,44 0,04 EUR Бирж. 73,92 -0,18 Brent 67,80 0,77% USD Нал. 65,89 65,07 EUR Нал. 74,57 73,61 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1293 -0,0037 BTC/USD Бирж. 3 941,50 -7,70 IMOEX 2 467,70 -0,12% RTSI 1 187,83 -0,11% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП Бизнес, 16:10  Акции «Черкизово» дорожали в течение дня на 50% Бизнес, 16:07 Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале Общество, 16:06 «Новапорт» отказался от выхода на IPO Бизнес, 16:02 «Реал» объявил о трансфере футболиста «Порту» Спорт, 15:52 73% держателей не расплачиваются Bitcoin: зачем вообще нужна криптовалюта Крипто, 15:51 В Crispian заявили об отсутствии планов продавать долю в «Норникеле» Бизнес, 15:50 В Киеве найден мертвым сотрудник администрации президента Украины Политика, 15:50 Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд Бизнес, 15:34 РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами Общество, 15:32 Бывших акционеров ЮКОСа обязали возместить России €188 тыс. издержек Общество, 15:28 КПРФ решила передать депутатский мандат Алферова Грудинину Политика, 15:19 ФАС заняла сторону «Роснефти» в споре с ЛУКОЙЛом Бизнес, 15:16 Посол заявил об отсутствии предложения Белоруссии войти в состав России Политика, 15:03
Общество ,  
0 
Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале
В результате самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Ноябрьск — Уфа, получил серьезные повреждения. На борту находились 170 человек, никто из них не пострадал
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Проводившая противообледенительную обработку машина врезалась в самолет Airbus A320 в аэропорту города Ноябрьск на Ямале. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Ямал». Инцидент произошел при подготовке к вылету воздушного судна в Уфу.

Водитель машины не справился с управлением и врезался в самолет. Борт получил серьезные повреждения.

На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Пассажиров вывезли из аэропорта Ноябрьска резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени.

Общество
Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

В феврале самолет при рулении по перрону на место стоянки в столичном аэропорту Домодедово задел крылом фонарный столб. По словам источника РБК, повреждения законцовки и предкрылка правого полукрыла получил самолет SSJ-100. Лайнер выполнял рейс Тюмень — Москва, из-за наледи на полосе пилоты потеряли управление.

Общество
В Колумбии в авиакатастрофе погибла мэр поселения и ее семья

Ранее Airbus A321 выкатился с места стоянки в Домодедово, тогда самолет не получил повреждений. По данным СМИ, лайнер прилетел из Сочи.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Самолет, «Ямал», ДТП
Материалы по теме
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за треснувшего стекла
Общество
Летевший в Москву борт сел в Ростове из-за закрытого неба над Пакистаном
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter