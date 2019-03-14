Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале

В результате самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Ноябрьск — Уфа, получил серьезные повреждения. На борту находились 170 человек, никто из них не пострадал

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Проводившая противообледенительную обработку машина врезалась в самолет Airbus A320 в аэропорту города Ноябрьск на Ямале. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Ямал». Инцидент произошел при подготовке к вылету воздушного судна в Уфу.

Водитель машины не справился с управлением и врезался в самолет. Борт получил серьезные повреждения.

На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Пассажиров вывезли из аэропорта Ноябрьска резервным воздушным судном, прибывшим из Тюмени.

В феврале самолет при рулении по перрону на место стоянки в столичном аэропорту Домодедово задел крылом фонарный столб. По словам источника РБК, повреждения законцовки и предкрылка правого полукрыла получил самолет SSJ-100. Лайнер выполнял рейс Тюмень — Москва, из-за наледи на полосе пилоты потеряли управление.