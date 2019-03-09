В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр поселения и ее семья

В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр поселения и ее семья

Самолет пытался совершить аварийную посадку из-за «чрезвычайной ситуации», все находившиеся в салоне 12 человек погибли. На борту также находилась мэр колумбийского поселения Тарайра, Дорис Лизет Виллегас Чара, ее муж и их дочь

Самолет Douglas DC-3 (Фото: Remy de la Mauviniere / AP)

Двенадцать человек, находившихся на борту самолета Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines, погибли во время аварийной посадки в Колумбии. Об этом сообщает издание El Tiempo. По данным управления гражданской авиации Колумбии, в салоне самолета находилась мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.

Самолет вылетел из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и направился в город Вильявисенсио, столицу центрального департамента Мета. В пути пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин, однако посадка прошла неудачно.

По словам очевидцев, самолет загорелся во время посадки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, причины авиакатастрофы устанавливаются.

Ближнемагистральный самолет Douglas DC-3 впервые был выпущен американской компанией Douglas Aircraft Company в 1935 году. Всего фирма выпустила 16 тыс. таких машин. Длина самолета — 19,6 м., размах крыла — 29,9 м., высота — 5,1 м. Экипаж — 2 человека, в салоне могут расположиться от 18 до 32 пассажиров. Максимальная скорость полета — 368 км/ч.