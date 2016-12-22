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В Осло вручили Нобелевскую премию мира
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В Осло вручили Нобелевскую премию мира
Общество, 17:21
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В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В Осло прошла церемония вручения дипломов и медалей лауреатам Нобелевской премии мира. Награда в этом году досталась врачу из Демократической Республики Конго (ДРК) Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад Басе Таха. Церемония транслировалась на канале премии в YouTube.

Награждение прошло в здании мэрии норвежской столицы.

Правозащитники Муквеге и Мурад борются за прекращение практики сексуального насилия в вооруженных конфликтах. О том, что они стали лауреатами Нобелевской премии мира, стало известно в октябре 2018 года.

Нобелевскую премию мира присудили борцам с сексуальным насилием
Общество

Надя Мурад — представительница езидского меньшинства в Ираке. В 2014 году ее захватили боевики «Исламского государства» (организация запрещена на территории России) и в течение нескольких месяцев удерживали в сексуальном рабстве, пока ей не удалось бежать. После побега Мурад предала огласке ситуацию с сексуальным насилием по отношению к езидским женщинам во время боевых действий в Ираке.

Врач Денис Муквеге помогал жертвам сексуального насилия во время гражданской войны в ДРК в 1998–2002 годах и основал для них специальную клинику. Впервые его номинировали на Нобелевскую премию мира еще в 2013 году.
 

Теги: Нобелевская премия мира , вручение
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