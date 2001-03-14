Из-за матча «Спартака» перекроют ряд улиц

В связи с проведение футбольного матча Спартак - Лион в Москве будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в среду в ГИБДД столицы, с 17:30 по московскому времени будет ограничено движение по Комсомольскому проспекту, Большой Пироговской улице, Лужнецкой эстакаде и Бережковскому мосту, а также по улице Хамовнический вал, Ростовской, Саввинской и Смоленской набережным. После окончания матча движение будет восстановлено. Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой учитывать вводимые ограничения и выбирать маршруты объезда.

Вместе с тем, владельцы машин с пропусками, которые дают право въезда на территорию "Лужников", должны подъезжать к стадиону со стороны Саввинской, Смоленской и Ростовской набережных. ГИБДД предупреждает, что будет осуществлен тщательный досмотр машин, соответственно, чтобы вовремя попасть на стадион, надо приезжать заблаговременно.

И, как обычно, ГИБДД обращается к водителям с традиционным пожеланием «строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, быть предельно внимательным на дороге».