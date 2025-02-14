Мособлдума запретила алкомаркеты во дворах

Запрет вступит в силу с 1 сентября. Ограничения затронут алкомаркеты, вход и выход из которых находятся со стороны двора

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Московская областная дума приняла закон, регулирующий продажу алкоголя в розницу в регионе и в том числе устанавливающий запрет на размещение алкомаркетов с входами со стороны дворов многоквартирных домов. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

«В Подмосковье ежемесячно открывается большое количество алкомаркетов и магазинов у дома, реализующих алкоголь. Распитие зачастую происходит непосредственно у входа в эти же магазины и сопровождается нарушением тишины. За прошлый год зарегистрировано порядка 2 тыс. жалоб», — говорится в сообщении.

Алкомаркеты, вход и выход из которых находится со стороны двора, будут запрещены, владельцы смогут продавать в них алкоголь до истечения лицензий. В думе отметили, что такие магазины вызывали особое беспокойство жителей, так как иногда входы располагались прямо у детских площадок.

Размер минимального уставного капитала для получения лицензий подняли с 500 тыс. до 1 млн руб. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Входы со стороны дворов в Подмосковье имеют более 3,4 тыс. торговых точек, в которых продают алкоголь с лицензией для продажи крепкого алкоголя и без лицензии (можно торговать пивом, сидром, медовухой и т.п.). В том числе в регионе выдано 148 лицензий на 1274 магазина сети алкомаркетов «Красное и белое» и 45 лицензий на 673 магазина сети «Бристоль», оценивало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В начале февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя в России лицам в возрасте до 21 года (сейчас порог 18 лет). По его словам, это необходимо для «предупреждения алкоголизации молодежи». Запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива, уточнил он.

Среди стран, где алкоголь продают молодым людям с 21 года, США и Казахстан.