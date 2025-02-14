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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Поправки коснутся ограничения продаж алкоголя во дворах многоквартирных домов и в местах общепита в жилых домах. Алкомаркеты на первых этажах — это шум, мусор и неудобства для жителей, заявил РБК глава региона Андрей Воробьев
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Московская областная дума рассмотрит поправки, которые вводят ограничения на продажу алкоголя. В соответствии с законопроектом, который внесен в региональный парламент, такую продукцию запретят к реализации в магазинах, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов, передал РБК губернатор Подмосковья Андрей Воробьев через пресс-службу.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов, — объяснил глава региона. — Если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 8:00. Проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы. Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В случае принятия документа нововведения вступят в силу с 1 сентября.

Входы со стороны дворов в Подмосковье имеют более 3400 торговых точек, в которых продают алкоголь, лицензированных для продажи крепкого алкоголя и без лицензии (пиво, сидр, медовуха и т.п.). В том числе в регионе выдано 148 лицензий на 1274 магазина сети алкомаркетов «Красное и белое» и 45 лицензий на 673 магазина сети «Бристоль», оценивало областное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В соответствии с федеральным законом 1995 года в России разрешена продажа алкоголя с 8:00 до 23:00 ежедневно, кроме заведений общепита, однако региональным властям разрешено вносить свои изменения. Например, в Санкт-Петербурге алкоголь продают с 11:00 до 22:00. В Самарской области с 22:00 до 10:00 запрещена продажа алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах.

В нескольких регионах ограничения на продажу действуют в будние дни. С 1 марта в Вологодской области спиртное с понедельника по пятницу разрешено будет реализовывать в торговых точках лишь с 12:00 до 14:00. Но эти ограничения не действуют в выходные и праздничные дни. В Туве разрешение на продажу действует с 11:00 до 15:00, в Якутии — с 14:00 до 20:00.

Самые жесткие правила в Чечне. Там в целом действуют федеральные правила, однако крепкий алкоголь можно купить только с 8:00 до 10:00. В остальное время в республике разрешена только продажа пива и других слабоалкогольных напитков.

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Петр Канаев Петр Канаев, Артем Филипенок Артем Филипенок
алкоголь Андрей Воробьев Подмосковье магазины бары Мособлдума
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