В Москве временно закрыли пекарню после отравления двух человек ртутью
В Москве временно опечатали пекарню «Мельница», где, по предварительным данным, горожанам продали пирожки со ртутью, сообщил Роспотребнадзор.
«В связи с установлением грубых нарушений применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Пекарня «Мельница» опечатана», — говорится в сообщении.
Материалы эпидемиологического расследования передадут в Зюзинский районный суд, который должен будет приостановить административную деятельность организации.
Ведомство установило, что в пекарне отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, и не соблюдаются технологические процессы изготовления продукции, в том числе не исключено попадание в нее посторонних предметов. Кроме того, «конструктивно-планировочные решения не обеспечивают последовательность и поточность технологических процессов и операций».
Роспотребнадзор изъял из оборота 925 кг муки, теста и готовых изделий.
Накануне, 11 февраля, телеграм-канал Shot сообщил, что в Москве два человека попали в больницу после того, как съели пирожки со ртутью. Некачественную выпечку могли продать в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре, уточнил канал.
В «Дикси» опровергли информацию о продаже отравленных пирожков.
По информации Роспотребнадзора, пострадавшие приобрели хлебобулочные изделия в пекарне «Мельница», расположенной в том же здании, что и «Дикси».
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