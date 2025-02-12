В Москве временно закрыли пекарню после отравления двух человек ртутью

Фото: Управление Роспотребнадзора по г.Москве

В Москве временно опечатали пекарню «Мельница», где, по предварительным данным, горожанам продали пирожки со ртутью, сообщил Роспотребнадзор.

«В связи с установлением грубых нарушений применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности. Пекарня «Мельница» опечатана», — говорится в сообщении.

Материалы эпидемиологического расследования передадут в Зюзинский районный суд, который должен будет приостановить административную деятельность организации.

Ведомство установило, что в пекарне отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, и не соблюдаются технологические процессы изготовления продукции, в том числе не исключено попадание в нее посторонних предметов. Кроме того, «конструктивно-планировочные решения не обеспечивают последовательность и поточность технологических процессов и операций».

Роспотребнадзор изъял из оборота 925 кг муки, теста и готовых изделий.

Накануне, 11 февраля, телеграм-канал Shot сообщил, что в Москве два человека попали в больницу после того, как съели пирожки со ртутью. Некачественную выпечку могли продать в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре, уточнил канал.

В «Дикси» опровергли информацию о продаже отравленных пирожков.

По информации Роспотребнадзора, пострадавшие приобрели хлебобулочные изделия в пекарне «Мельница», расположенной в том же здании, что и «Дикси».