В «Сбере» назвали число звонков мошенников в сутки

В «Сбере» сообщили, что в сутки совершается до 15 млн мошеннических звонков

Ежедневно в России совершается до 15 млн попыток мошеннических звонков, если учитывать новые каналы, используемые преступниками, — мессенджеры, виртуальные АТС и SIM-боксы, заявил зампредправления Сбербанка Кузнецов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники ежедневно совершают до 8 млн телефонных звонков россиянам, однако с учетом новых каналов, которые они используют, в том числе мессенджеров, эта цифра увеличивается почти вдвое — в сутки, согласно экспертному заключению, происходит до 15 млн попыток мошеннических звонков, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.

«Если по традиционным направлениям телефонии нам удалось много сделать и управлять этими рисками, то появились новые (каналы). Здесь мы были на самом деле не готовы. Я хотел бы выделить три таких новых за прошедший год: это SIM-боксы, это виртуальные АТС и это мессенджеры. И мы не научились на сегодняшний день фиксировать статистику этих направлений. Это новый вызов, что-то нам удается сделать уже, настроить наши системы, но многое пока не удается», — сказал он.

Виртуальная АТС (автоматическая телефонная станция) заменяет физическую станцию для компании, обладая ее функциями. SIM-боксы — устройство для агрегации нескольких SIM-карт в одном аппарате.

В январе ЦБ предупредил, что мошенники стали чаще использовать специальные программы, чтобы звонить потенциальной жертве от лица родственников и знакомых. Центробанк рекомендовал не пересылать сведения из документов в мессенджерах или соцсетях, не вводить свои данные на сомнительных сайтах и не проводить какие-либо денежные операции по просьбе, поступающей по телефону.

В ВТБ рассказали, что мошенники начали использовать старые голосовые сообщения для обмана. Новая схема предполагает взлом аккаунта жертвы в мессенджере и внимательное изучение переписки со знакомыми и коллегами. После подбора подходящего собеседника с ним связываются с помощью текстового сообщения от имени владельца аккаунта.

Изначально беседа может не касаться денег. Затем мошенники отправляют старые голосовые сообщения, чтобы человек убедился, что говорит со знакомым или родственником. За этим следует просьба помочь деньгами.